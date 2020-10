Pilt on illustratiivne.

Armastuse leidmine võib olla hetkel tavapärasest keerulisem, kuid Rootsis ja Suurbritannias on asjad kohe väga hullusti! Ulatuslikust uuringust selgusid riigid, kus elavad kõige õnnetuma armueluga inimesed.

Loe edasi, et teada saada, kuidas on lood eestlastega ehk siis milline on meie kõige suurem murekoht.