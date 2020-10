Kuna Päike on praegu emotsionaalses fikseeritud veemärgis Skorpionis, on kõik natuke tavapärasest emotsionaalsemad. Kui sa oled aga tulemärgi esindaja (Jäär, Lõvi või Ambur), siis võib algav nädal sulle taavapärasest keerulisem olla. Samas ei too Skorpioni valitsusaeg aga mitte ainult tumedat ja õudset energiat, raskeid emotsioone ja obsessiivseid mõtteid. See on ka aeg, mil kirelõõmad saavad hoogu juurde ning on õige aeg muuta reaalsuseks see, mida päriselt armastad ja ihaldad.