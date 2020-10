Igal aastal kaitseb päikesesüsteemi suurim planeet Jupiter Maad kosmoseprügi eest – seda tänu oma gravitatsioonile. Arvestades, kui suur Jupiter on ning et tema rolliks on olla ka Maa kaitsja, siis ei tasu imestada, et ka astroloogid nimetavad Jupiteri suureks heategijaks.