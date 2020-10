Eestlaste armastuse leidmise lood: sain tulevaselt kakluse käigus jalaga kõhtu!

Sõbranna kolis tartusse, tegi tinderi. Matchis kutiga ja tahtsid kokku saada, kuid ei julgenud kumbki üksi tulla, seega mõlemad võtsid oma parima sõbra kaasa. Mina ja mu SO olime need sõbrad xd Seega oleme mingis mõttes tänu tinderile koos.

Mõni lugu on ka selline, mis passiks romantilisse komöödiasse. Märkad ilusat inimest ning tead kohe, et tulemas on midagi erilist... Ning juhuslikult lähebki nii, et teie teed ristuvad!