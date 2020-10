«Halli kivi taktika»: kõige tõhusam relv nartsissistiga võitlemisel

Pideva kontakti otsimise ja omapoolse nägemuse selgitamisega püüad sa ju tegelikult nartsissistilt empaatiat saada, kuid see on miski, mille tundmiseks on ta võimetu. Sul ja teistel inimestel, kes on empaatilised, on raske kujutleda nartsissisti mõtte- ja tundelaadi, sest nad on meist lihtsalt nii palju erinevad. Seetõttu ongi raske leppida, et teine inimene on võimetu meist aru saama – ta lihtsalt ei suuda meid mitte ühelgi tasandil mõista.

Soov mõistetud olla on samuti väga inimlik. See paneb meid tundma end turvaliselt, see valideerib meie tundeid ja me oleme aktsepteeritud. See aitab meil ka meid endid mõista. Kui aga keegi, kes on meile olnud väga lähedal, ei mõista meid üldse, siis täidab see meid sügava leinaga.

Valus tõde on aga see, et kui sa olid suhtes nartsissistiga, siis ta ei mõistnud sind mitte kunagi ja tal polnud sinu suhtes kunagi empaatiat. Kui sa loodad, et väljavaade sinu kaotamisest lõpuks tema silmad avab ja paneb ta vastutuse võtma, siis oled eksiteel, kirjutab Medium.

Mida siis teha? Mida rohkem sa üritad tema tähelepanu ja mõistmis saada, seda rohkem sa kannatad. Mida rohkem sa pingutad, seda rohkem toidad sa oma eksi – annad talle mitte ainult oma energiat, vaid ka laskemoona, millega sulle aina rohkem haiget teha. Kui sa pead oma eksiga suhtlema (näiteks teil on ühised lapsed), siis kõige õigem ja kõige lihtsam – kuigi see ei pruugi alguses nii tunduda – viis asjale läheneda on muutuda «halliks kiviks».

«Halli kivi» taktika tähendab, et sa ei anna talle mitte midagi. Sa eemaldad kõikidest oma sõnumitest ja sõnadest igasuguse emotsiooni, iga väikse viha- ja valuvirvenduse. Ütle ainult seda, mida sa pead ütlema. Ära anna talle mitte midagi!

Su esimene reaktsioon võib olla, et kui sa talle midagi ei anna, siis «jääb ta võitjaks». Tegelikult aga hoiad sa nõnda energia iseendale, mistõttu pole nartsul millelegi reageerida. Nartsissist aga otsib just reaktsiooni, talle on vajalik näha, et tema sõnad ja solvangud tekitavad sinus valu ja emotsioone. Tal on vaja näha, et tal on sinu üle võim. Kui sa talle aga midagi ei anna, siis võtad sa temalt ka võimu ära – ja see on viis, kuidas sa päriselt võitjaks jääd.

Võib olla väga keeruline mitte reageerida solvangutele ja nendele sulaselgetele valedele, ähvardustele ja õelatele sõnumitele, kuid anna endast parim. Muutu «halliks kiviks», nii igavaks kui võimalik. Kui ta küsib sult, kuidas sul läheb, vasta «Hästi», ära rohkem täpsusta. Ole igal võimalikul viisil igav.

Mediumi autor Ena Dahl katsetas seda omal nahal ning tunnistab, et see töötas kiiremini, kui ta oleks arvata julgenud. Aegamisi teda piinanud nartsissist taganes, ära jäid ka agressiivsed vihapursked. Vabanes suur hulk energiat, mis enne kulus nartsuga kaklemise peale, mis niikuinii kuhugi ei viinud. Nii saad tagasi oma jõu ning näed lõpuks nartsu sellena, kes ta on: kellenagi, kes tahab sinult midagi saada – aga sa ei kavatsegi seda talle anda.