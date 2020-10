Ilmselt on su filter praegugi täis toidujääke, rasva, karedast veest ladestunud mineraale ning pesuvahendijääke. Ehk oled märganud ka ebameeldivat lõhna või ei pese su masin nõusid enam piisavalt puhtaks. Kui jah, siis ilmselt on aeg filtrit pesta.

Kui su masin on 10 või enam aastat vana, siis võib sellel olla isepuhastuv filter, aga enamikke uusi masinaid tuleb puhastada käsitsi. See muutus leidis aset, sest inimeste sõnul oli filtri isepuhastusfunktsioon liiga kärarikas. Must filter pole mitte ainult ebahügieeniline, vaid liiga kaua puhastamata olemine võib rikkuda filtri enda, veepumba ning seeläbi ka kogu su masina ära lõhkuda.