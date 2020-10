Mõnikord on pea võimatu mõista, kas sõber on ehte ja siiras või täiesti võlts. Kõige jubedam on omada ebausaldusväärseid sõpru. Nad näitavad välja, et justkui hoolivad, kuid selja taga reedavad teid silmagi pilgutamata. Alt leiad viis tähemärki, keda te tegelikult ei peaks usaldama.