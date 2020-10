Nõid Ingrid teeb puust ja punaseks: mees- ja naisenergia on meis kõigis, aga...

Kuna ma ise olen naine, siis alustan selgitamist naiselikust energiast. Ma armastan olla naine, eriti, kuna minus on ka mehelikku energiat, mis aeg-ajalt on naiseks olemise teinud väga raskeks. Raske on iseennast mõista ning isegi selle üritamine on vahel mind viinud emotsionaalsesse limbosse, kus tundub, et väljapääsu ei olegi.