Ennustaja Vanga «nägi» Juri Gagarini hukkumiseelset viimast soovi

Oma tädi, keda maailm tunneb ennustaja Vangana, eluloo on kirja pannud Krasimira Stojanova. 1989. aastal avaldatud ja eesti keelde 1991 tõlgitud teoses toob ta lugejani ennustaja karmi, kuid inspireeriva elukäigu. Teos on vürtsitatud kümnete juhtumitega, kui Vanga ennustused ja selgeltnägemine sajaprotsendiliselt täitusid. Paljud lugudest on anonüümsed ja väga isiklikud, kuid raamatust leiab ka tuntud inimesi puudutavaid nägemusi ja ka maailmasündmusi puudutavaid ennustusi.