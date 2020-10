Seksi ajal vahetuvad inimeste kehavedelikud ja see on normaalne. Kuid on üks vedelik, mida ei taheta oma voodilinadel näha ja selleks on veri. Kerge veritsemine pärast seksi võib olla piinlik ja murettekitav, kuid see pole alati põhjus, miks kohe endast välja minna.