Mõjuisik Liis Velsker karjäärinõustamisest: ma ei soovinud olla lihtsalt instagrammer

Liis läks ka pärast gümnaasiumi ülikooli õppima, kuna see tundus nö norm. «Ei teagi kas see oli mingis mõttes ühiskondlik surve, kuid tundsin, et mul polegi muud valikut, kui minna otse ülikooli. Sisimas ma aga ei tahtnud seda, juba aasta pärast tulin koolist ära. Mind ei huvitanud see eriala, mida õppisin, samuti pidin õppimiseks laenu võtma ning otsustasin, et ei, see tee pole ikka mulle,» lausus Liis, lisades, et see oli küll raske otsus ning hoolimata negatiivsest tagasisidest, peab ta seda senini ainuõigeks.