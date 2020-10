PILDID ⟩ Need on selle sügistalve kõige trendikamad juukselõikused

A post shared by Kristina Stoyanova Bauer (@mildlywild__) on Sep 17, 2020 at 12:29pm PDT

Esmapilgul jätab see lõikus mulje, et tukk on välja kasvanud, kuid see on illusioon. Näo lähedal muutuvad juuksed aina lühemaks, raamides nägu. Ülejäänud juuksed on pikemad, õpetab kuulsuste stilist George Northwood. Erinevad kihid lisavad tekstuuri.