Eesti kooliõed: õpilase tervisekaebuse taga peidab end tihti vaimne probleem

Teadaolevalt avalduvad vaimse tervise probleemid 50% ulatuses juba enne 14. eluaastat. Psühholoogilised kaebused nagu ärevus, masendus, kurbus, keskendumis- või uinumisraskused ei tohi jääda tähelepanuta ning tuleb uurida nende põhjusi. Pole uudis, et noorte seas on sagenenud ka ennastkahjustav ja riskeeriv käitumine. Neid ilminguid põhjustavate tegurite väljaselgitamine on eriti keeruline, kuna selline käitumine võib avalduda mitmel moel - mõnikord on see demonstratiivne, mõnikord hästi varjatud. Probleemi lahendamine pole mitte alati jõukohane pere- ja kooli tasandil, samas on erialaspetsialistide nõustamisele pääsemine ikka veel raskendatud.