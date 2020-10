Katkistest lastest kasvavad katkised täiskasvanud. Kui sa tahad sellest valust lahti lasta, on kasulik teada oma arhetüüpi. Siin on põhjalik selgitus, kuidas jõuda oma minevikuhaavade lahtimõtestamiseni ning kuidas asuda tervenemise teele.

Kui sa identifitseerid, mis on sinu lapsepõlvetrauma arhetüüp, annad sa endale kui täiskasvanule jõu. See tähendab, et pead minema sügavale, vaatama otsa valusatele mälestustele, hetkedele ja valu teinud inimestele. Mida paremini me mõistame, kust me tulnud oleme, seda efektiivsemalt mõjutame seda, kuhu me läheme. Ära jookse oma düsfunktsionaalse lapsepõlve valu eest eemale, vaata sellele otsa.