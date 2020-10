Lisaks on vaja tähele panna seda, mis materjalist su vaip on. Enamasti on vaibad tehtud mitmete erinevate sünteetiliste ning looduslike kiudude segust. Nailon on üks levinumaid sünteetilisi vaibamaterjale, sest see on äärmiselt vastupidav kõiksugusele kulumisele - selliselt vaibalt on küünlavaha lihtne eemaldada. Ent kui su vaip on looduslikest kiududest, näiteks villast, siis võib eemaldamine raskemaks osutuda, kirjutab Apartment Therapy.