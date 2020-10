Venemaal küsitles Citymobil rohkem kui 17 000 taksojuhti, et teada saada, kui naeruväärne, kurb ja seiklusrohke nende elu tegelikult on.

Selgus, et väga paljud peavad pidevalt kokku puutuma reisijate imeliku tänulikkusega. Näiteks 26 protsenti taksistidest tunnistas, et neid on kliendid kutsunud kohvikusse, restorani või suisa koju. Peomeeleolus seltskonnad kutsuvat aga tihti juhte endaga liituma. Õnneks ütlevad mõned kliendid aitäh ka vanamoodsalt – kasutades selleks tippi. Üks Moskva taksojuht ütles, et on saanud 40 000 rubla (umbes 430 eurot) jootraha.