Kolmeka proovimises on midagi müstilist.

Meie mõistuse piirangud sunnivad fantaasiaid peidus hoidma. Üks fetišitest on proovida kolmekat, kuid kardetakse, et see otsus paneb kahetsema ja sel pole mõtet. Tegelikkuses jäädakse kahetsema ainult neid asju, mida kunagi ei proovitud!