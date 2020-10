Üks viga, mida peaaegu kõik inimesed pesu pestes teevad

On palju põhjuseid, miks värskelt pestud pesu ei ole täpselt selline, nagu ootaksid. Mõnikord on järel jonnakad plekid, teinekord on riietel kummaline lõhn või küljes pesuvahendijäägid. See aga ongi probleemi juur.

Sa võid arvata, et rohkem on parem, kuid see ei kehti pesu pestes. Kui sa kasutad liiga palju pesuvahendit, mõjub see hoopis vastupidiselt. Masinal ei õnnestu kõike riietest välja loputada ning kiududesse jäävad seebijäägid. Kuivades muudab see rõivad aga kangeks, samuti on see ebameeldiva lõhna põhjuseks.