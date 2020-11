Põltsamaa koopamees viidi haiglasse

Eileses «Kuuuurijas» käidi külas Jaak Eliasel - mehel, kes elab Põltsamaa metsas maja varemete all. Koopamees oli end üle pika aja pesta saanud, samuti kandis ta puhtaid rõivaid. Täna ennelõunal teatas aga Katrin Lust, et mees on viidud haiglasse.