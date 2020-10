Uurijad on jõudnud saladuse jälile, miks osa inimesi vananeb kiiremini kui teised. Ilmselt oled sinagi kohanud inimesi kes näevad oma vanusest tunduvalt nooremad välja. Põhjus pole iluoperatsioonides.

Harvardi ülikooli meditsiiniteadlased on leidnud selgituse, miks osa inimesi ei näi üldse vananevat. Loe edasi, et teada saada, milles on iva.