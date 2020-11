Ilmselt kannatavad mitmedki vaimset tööd tegevad inimesed igapäevaselt keskendumisraskuste ning aeglaselt liikuvate mõtete käes. Selleks, et saada teada, milliste toitude abil oma ajutegevust toetada ning mõtted selgeks lüüa, on kõige mõistlikum konsulteerida neuroloogiga ning just selle eriala esindaja vastused on täna teie ees.