Traagilise avastuse teinud sugulane ütles, et viieaastane tüdruk hoolitses oma üheaastase väikevenna eest, kuna vanemad «magasid» ebatavaliselt kaua. Veelgi traumaatilisem on see, et lapsed magasid kõik need päevad oma elutute vanemate kehade kõrval. Loe edasi, et täpsemalt teada saada, mis juhtus!