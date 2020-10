SEKSIKAS HALLOWEEN ⟩ Erootikapoodide kostüümiosakonnas käib praegu eestlastel tihe rebimine

Kui juba niigi kostümeerimisega tegeletakse, siis miks mitte lasta oma fantaasiatel natuke kaugemale minna. Ulaka pesupoe Ulakas Kaunitar perenaine Kirki Kubri ütleb, et see on parim aeg piire kombata. «Halloween on paaride jaoks hea aeg rollimänguvõimalusi kombata,» ütleb ta naeratades.