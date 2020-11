8 soovitust, kuidas oraalseksi veelgi enam nautida

Samas on kindlasti teinekord ka raskem seda olukorda nautida, kui pähe tungivad muremõtted või siis ei ole kallim jalgevahel toimetamises just kõige osavam. Pea meeles, et oma rahulduse eest vastutad ju tegelikult lõppeks vaid sina ise - sa ei saa ega tohigi eeldada, et su partner teab, kuidas su keha töötab või oleks temal võluvits, kuidas sind panna kiiremini orgasmini jõudma.