Eestimaa ja Liivimaa piiril asub koht nimega Vaimastvere. See on kunagine mõisasüda ja vallakeskus, mis praegu on küll oma endise hiilguse kaotanud, kuid omal ajal juhtus siin nii mõndagi. Muuhulgas peideti just Vaimastveres 1884. aastal pühitsetud sinimustvalget lippu.