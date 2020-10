HALLOWEENIHOROSKOOP ⟩ Tänane «sinine» täiskuu lööb meie kõigi elu kihama

Tänast täiskuud on nimetatud ka jahimeeste kuuks, kuna just praegu koguvad nii inimesed kui loomad talveks varusid. On veel üks huvitav tõsiasi: tänane täiskuu on aasta «väikseim» täiskuu, mistõttu kutsutakse seda ka minikuuks. Nimelt asub Kuu Maast kaugemal kui ükski teine täiskuu ning seda seetõttu, et Kuu orbiit on ovaalne. Õnneks silmaga seda muutust näha ei ole.