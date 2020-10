Nädalavahetusel toimub kuuvalgel retk ja loomaaias peetakse kõrvitsapidu

Kõrvitsate teemal sekundeerib Tallinna loomaaed, kus 31. oktoobril toimub suur kõrvitsapidu . Loomadele serveeritakse toitu tavapärasest põnevamal moel. Külastajatel on huvitav jälgida, mida loomad kõrvitsatega ette võtavad: kes kaevub kõrvitsasse, kes veeretab seda kui palli, kes astub kõrvitsa lihtsalt puruks, et oleks mugavam suhu pista.

31. oktoober–31. detsember toimuvad üle Eesti eri linnades näitused «​Plats. Väärikas kahanemine. Kaheksa linna», mis leiavad aset sõltuvalt paigast kahe nädala kuni kuu aja jooksul kaheksas Eesti väikelinnas. Tegemist on Veneetsia arhitektuuribiennalli eelnäitusega. Hõlmatud linnu ühendab see, et kõigi nende linnaväljakud on valminud viimastel aastatel «Eesti Vabariik 100» arhitektuuriprogrammi «Hea avalik ruum» raames. Lisaks näitustele toimuvad sel päeval linnades ka ekskursioonid, mis tutvustavad näitust ja linnaväljakute arhitektuuri. Mitmed linnad on loonud ka enda eriprogrammi. Näiteks toimub Rakveres noortele mõeldud Arhitektuurikooli töötuba «Uuri ruumi», Võrus esitab ehtsat Itaalia muusikat Tommasso Primavera, Tõrvas pakub maitsvat toitu kodukohvik Supelung ning Põlvas näeb nii tulemöllu kui ka trummimängijaid.