Aasta koka viisid võidule hõrgud ja oivalised kombinatsioonid forellist, verikäkist ja muraka parfeest

Moglia tunnistas, et võistluse võitmisele eelnes palju vaeva, aega ja harjutamist. «Viimastel kuudel olen saanud väga vähe magada, aga mul on hea meel, et sellele meeletule pingutusele järgnes nii võimas tulemus,» lisas ta. «Minu konkurendid olid ju vanemad ja oluliselt suuremate kogemustega.»