NAISED, AE-AE ⟩ Kohtingurakendustes pettunud mees pani end armastuse leidmiseks müüki

Inglismaalt Ketteringist pärit 30-aastane Alan Clayton pakub end Facebooki müügikeskkonnas, kuid raha mees enda eest siiski ei küsi. Kirjelduses on märgitud, et tegemist «tasuta» ning «kasutatud, heas seisukorras» kaubaga.

«Olen proovinud tavapäraseid rakendusi nagu Tinder ja Plenty of Fish, kuid seal polnud mul õnne. Seejärel mõtlesin proovida e-Harmony veebilehte, kuid registreeruma hakates mõistsin, et tegelikult võin ennast ju ise välja reklaamida,» ütles Clayton SWNS'ile.

Sellest ajast alates kui Clayton oma näo müügiportaali üles riputas on tema postitust jagatud tuhandeid kordi ning mehe postkast on sõnumitest pungil. «Müügikuulutuse tegemise päeval olin poole ööni üleval ja lugesin sõnumeid, mida kaasaelavad inimesed saatsid. Mõned naised on näidanud minu vastu teatavat huvi üles, kuid midagi tõsisemat ei ole veel arenenud,» selgitas Clayton, kes on endiselt lootusrikas. «Inimeste arvates nõuab see suurt julgust end niimoodi välja pakkuda, kuid minu arvates ei erineva see väga kohtingurakendustes armastuse otsimisest,» tunnistas mees.