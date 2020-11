NÕID ANNAB NÕU ⟩ Kui mingi krõps kusagil käib, hakkame hüsteeriliselt kodu puhastama ja hingesid ära saatma. Kuhu, lubage küsida?

Olen viimasel ajal palju kuulnud arvamust, et lapsi ei tohiks surnuaiale ja matustele kaasa võtta, seal olevat halb energia. Kuidas siis nii? Kuni inimene elas, armastasime teda, aga kui suri, siis muutus kolliks? Hing on ikka seesama, ta armastab teid edasi ja ei saa aru, miks temast äkki enam ei hoolita. Lubage oma lastele see kogemus, mille põhjal siis ise otsustada - kas ta tahab minna või mitte. Lapsed näevad ja tajuvad rohkem, kui me arvame. Minu lapsepõlve mälestustes on surnuaed üks kena koht, kus on toredad asukad, kellel alati hea meel, et neid külastati. Tihtilugu, tulles mõne sugulase või tuttava matustele, kolasin hoopis haudade vahel ega saanud aru, miks inimesed nutavad. Hiljem, vanemana sain aru, et inimesed nutavad iseenda pärast. Sest lahkunute pärast pole vaja tulla - neil on kõik hästi...

Öine küünlavalguses surnuaed on tegelikult kõige kaitstum ja turvalisem koht. Te tulite siia austust avaldama. Te olete oodatud. Ja ärge kartke seda imet ka oma lastele näidata. Las nad ise otsustavad, kas neil on seda vaja. Enamasti, kes on käinud hingedepäeval surnuaial, jäävadki käima. Lapsed tajuvad teravamalt ja on vastuvõtlikumad kui täiskasvanud. Ärge püüdke oma järeltulijaid veenda, et siin maailmas on ainult inglitiivad ja lillelõhn. Ei, siin on ka valu ja lein ja surm. Kui te lapsele seda ei ütle, siis olete teinud talle karuteene ja jätnud ta ilma kaitsevõimest ja ka suguvõsa surnute kaitsest. Nad kaitsevad meid. Mitte inglitena, vaid oma energeetikaga. Kaitsta aga saavad nad vaid neid, kes seda lubab. Mitte kunagi seda, kes neist keeldub. Nii et võtkem vastu oma suguvõsa kaitse. Suguvõsa - see on meie juured. See on palju rohkemat, kui me arvame. Sellest keeldudes me murdume nagu nõrkade juurtega puuga ikka juhtub. On see suguvõsa siis hea või halb meie meelest - aga üks on kindel, see on meie lähte- ja lõpp-punkt. Sealt me tulime ja sinna lõpuks naaseme.