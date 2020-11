NÄDALAPROGNOOS ⟩ Novembri esimene nädal: Merkuur lõpuks retrograadist väljas, esiplaanile tõusevad suhted

Agressiivne Marss püsib veel retrograadis kuni 13. novembrini, kuid vähemalt on üks retrograad meil vähem, mille üle muret tunda. Teisipäeval, 3. novembril lõppeb Merkuuri retrograad ning ta pöörab end «otseseks» Kaalude tähemärgis. See omakorda tähendab, et fookus on suhetel ning kuna seis on väga lähedane 16. oktoobri omale, mõtle tagasi. Mis suhteteemadega tegelesid oktoobri keskel? Ilmselt ei jagunud sul sel ajal asjaga tegelemiseks piisavalt auru, nüüd aga on sul uus hingamine ning saad lahendamata asjad ette võtta.