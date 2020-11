PUUST JA PUNASEKS ⟩ Kas Kiievi kotlet on tõesti pärit Kiievist?

«Ajalugu selle kohta ei ole väga hästi dokumenteeritud, kuid erinevate kokandusajaloost pajatavate raamatute põhjal see on selge, et Kiievist kotlet pärit ei ole,» vastab Talleggi tootekategooriajuht Heli Sepp.

Roa päritolu väljaselgitamiseks alustab ta 18. sajandist, kui Vene kokad hakkasid aina rohkem võtma üle Prantsuse köögilt ja kohandama nende võtteid kohalike söögitegemise traditsioonidega. «Sellele andsid veel enam hoogu juurde Vene rikkad, kes Prantsuse kokkasid Venemaale tipprestoranidesse tööle võtsid,» lisab Sepp. 19. sajandil integreeriti Vene kööki üha enam kõrgkvaliteediga liha kasutamist ja mõeldi nende kasutamisel välja ka uusi roogasid, nende seas ka esimene versioon Kiievi kotletist.

Vene toiduloolase William Pokhlyobkini sõnul sai Kiievi kotlet alguse 1912. aastal Mihhailovski kotleti nime all Peterburi kaupmeeste klubis, mis asus Mihhailovski lossi kõrval ning aastal 1947 nimetati see Nõukogude restoranis ümber Kiievi kotletiks. Sepa sõnul viimane siiski paika ei pea, kuna viiteid Kiievi kotletile esineb kirjanduses juba aastast 1910. «Samuti on Mihhailovski kotleti valmistamisel kasutatud kanahakkliha. Algupärase retsepti järgi valmistatakse Kiievi kotletti pooltiivaluuga kanafileest. Tänapäeval valmistatakse Kiievi stiilis kotletti kanafileest,» täpsustab Sepp.

Suuline pärimus Kiievis ütleb, et Kiievi sõna sai kotlet külge, kui seda hakati 20. sajandi alguses Kiievis Continentali hotelli restoranis nimetama kotleta de-volyay po-kievski nime järgi. Väidetavalt oli Kiievi kotlet restorani firmaroog.

«1937. aastast võib leida viiteid Kiievi kotletile ka USA ajalehtedest. Seal on viidatud Vene restoranile, kus kotletti pakuti. Restorani külastasid muide väga tihti tolleaegsed kuulsused. Pärast teist maailmasõda mainiti Ameerika väljaannetes üha enam, et New Yorki restoranides pakutakse Kiievi kotletti ning avaldati isegi selle retsepti,» räägib ta.