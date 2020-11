Naine kaisutab ehk tagurpidi-«lusikas» oli esimese koha vääriline selles mõnevõrra nukras edetabelis. Selgus, et seda asendit eelistas 86 protsenti inimestest, kes oma abielu lahutasid. 52-aastane Mary ütles, et lahutas oma lapsepõlvekallimast, kellega ta oli kümme aastat koos. «Ma vist olin talle liiga ema ning see asend on ilmselt selle tõestuseks,» ütleb ta. «Ma arvan, et ta võis tunda end mittemehelikuna.»