Murelik naine: leidsin peigmehe pornoajakirjad ja kardan nüüd, et ma ei eruta teda

«Olen juba mõned kuud käinud kohtamas ühe väga imelise kutiga. Ta on tõeline saak – humoorikas, hooliv, hea töö peal ja ääretult atraktiivne. Ka minu sõbrad imetlevad teda.

Nüüd on tekkinud aga midagi, mis mind häirib. Nimelt ühel õhtul tema korteris üksinda olles läksin kapist endale pusa otsima, kuid leidsin muuhulgas hunniku pornoajakirju. Muidu ei olekski sellest midagi, aga nendes ajakirjades olid eranditult väga suurte rindadega naised. Minu kehatüüp on aga täiesti teistsugune ning mul on maksimaalselt B-korv. See on pannud mind mõtlema, et äkki ma ei erutagi teda? Ehk sooviks ta olla pigem kellegagi, kes näeb välja nagu need modellid?

Nüüd ma ei teagi, kas öelda midagi või lihtsalt ignoreerida seda – eriti kuna suhe on alles nii algusfaasis. Mõtlen pidevalt sellele, et mis tema telefonis või arvutis võib veel peituda.

Kas ma reageerin üle? Ma tõesti tahan, et see suhe toimiks!»

Nõu annab Mirrori suhteekspert Coleen:

Ma arvan, et te tahate meeleheitlikult, et see suhe toimiks. See on ka põhjus, miks te otsite hirmuga märke selle kokkuvarisemisest.

Vaadake, see on fantaasia – tal pole nende naistega suhet ja ma kujutan ette, et enamikes sellistes ajakirjades on modellidel suured rinnad.

Siiski ei mõista ma, miks te ei või talle öelda, et need leidsite? See ei pea olema piinlik. Te võite ju selle üle nalja visata ja juhtida vestlust nii, et lõpuks räägite üksteise soovidest voodis palju avameelsemalt.