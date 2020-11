Saturn on planeet, mis on seotud piirangute ja karma kontseptsiooniga. See võib esmapilgul tunduda ehk depressiivne, kuid Saturni roll astroloogias on tuua meie eludesse tähendust ja struktuuri.

Planeet Saturn tuletab meile meelde, et aega ja ainet pole piiramatult ning ta ei tee asju meie jaoks lihtsaks. Ta nõuab meilt pühendumist, vastutustundlikkust ja piiride seadmist. Saturn tõstab rambivalgusse meie vajaduse end kontrollida ja piirata, mis tähendab, et see planeet loob vastutuse ja distsipliini – kõike seda on meil vaja, et oma eesmärke saavutada.