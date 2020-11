VIDEO ⟩ Vladimir Putin jäi konverentsil paberipatakaga hätta

Video on filmitud foorumil «Rossija zovjet» (tlk Venemaa kutsub), millest võttis video vahendusel osa ka president Putin. Kaadrid näitavad, kuidas Putin valmistub osalejate küsimustele vastama, samal ajal lõputult paberitega mässates.

Sehkenduse lõpetab Putin otsusega dokumendid klambriga kinni panna ja asetab need veel korra oranži klade vahele.

Internetirahval on muidugi lõbu laialt. «Mis siin toimub?» imestas üks kasutaja. «Ta segab oma jälgi!» pakub teine. «Jah, ka mina tööl teen tööd,» märkis kolmas.

Svetlana Bogdan püüdis asja teaduslikult seletada: «Regressioon on kaitsemehhanism, mis on psühholoogilise kohanemise üks vorme ärevuse- või konfliktiolukordades, kui me alateadlikult läheme tagasi väheküpsete ja mitteadekvaatsete mustrite juurde, mis näiliselt tagavad meile turvalisuse.»