RETSEPTID ⟩ Eesti road taimses kuues: biluvõileib ja kreemine hernesupp

Retseptide autor on Spice The Spirit blogi looja Kariina Kuningas.

2. Kreemi valmistamiseks läheb vaja kahte väikest keedetud kartulit või poolikut kartulit. Selle jaoks pange väiksesse potti vesi ja asetage see pliidile keema. Koorige ja tükeldage kartulid väikesteks tükkideks, et need keeksid kiiremini pehmeks. Kui vesi keeb, asetage potti kartulid. Keetke ligikaudu 10 minutit. Katsuge kahvliga veendumaks, et kartulid on piisavalt pehmed. Kui kahvel läheb kergelt kartuli tükist läbi, keerake pliit kinni ja kurnake vesi. Võtke pudrunui või käsiblender ja lisage kaussi keedetud kartulid, majonees, jogurt, kurkum (värvi jaoks) ja must sool. Pudrustage kogu mass ja maitske. Vajadusel lisage soola.