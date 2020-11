Eesti neidudele annetati uskumatu kogus hügieenisidemeid

Aktsiooni algatasid Always ja Eesti Punase Rist, eesmärgiga pakkuda abi neidudele, kelle jaoks hügieenisidemete puudumine on probleem ning kes seetõttu on pidanud menstruatsiooni ajal loobuma oma igapäevastest tegevustest. Annetuse suurus on 121 000 hügieenisidet, mille laialiveoga alustatakse novembris.

Eesti Punase Risti partnerlussuhete juhi Katrin Mesilase sõnul jõuab annetus igasse maakonda ja omavalitsusse, selleks tehakse koostööd hoolekandeosakondade ja koolidega. «Inimestel ja organisatsioonidel, kes omalt poolt soovivad annetust suurendada, palume ühendust võtta Eesti Punase Risti maakondlike esindustega,» ütles Katrin Mesilane.

2019. aastal 18–25 aastaste noorte naiste hulgas läbi viidud küsitlusest selgus, et pea iga kümnes neiu Eestis on vähemalt korra elus hügieenisidemed rahapuudusel ostmata jätnud ja seetõttu koolist puudunud.

«Eestis on paljude noorte täiskasvanute jaoks menstruatsioon alati olnud tabu, millest avalikult ja vabalt ei räägita ning teema on endiselt põlu all. Kui lisada sinna juurde perekondade vähenenud sissetulekud, mis täna on ühiskonnas järjest aktuaalsem probleem, võivad paljud teismelised neiud jääda oma murega üksi, kui neil ei ole raha hügieenivahendite ostmiseks,» ütles Eesti Seksuaaltervise Liidu president Jaana Below.

Kui hügieenivahendid ei ole kättesaadavad või neid ei ole võimalik soetada piisavas koguses, mõjutab see vähekindlustatud neidude elu ja nad puuduvad sagedamini koolist. «Iga puudutud päev tähendab, et midagi jääb õppimata ning see võib mõjutada ka hindeid. Lõpuks võib viia see selleni, et tekivad lüngad hariduses, mis kõik mõjub negatiivselt noore enesehinnangule ja eneseteostusele,» lisas Jaana Below.

Alwaysi heategevuskampaania eesmärk on anda vähekindlustatud noortele neidudele võimalus elada täisväärtuslikku elu iga päev ja toetada noorte naiste enesehinnangu kujunemist täiskasvanuks saamisel. Igalt Eestis müüdud hügieenisidemete pakilt, mis osteti 15. septembrist 31. oktoobrini, annetab Always ühe hügieenisideme vähekindlustatud neidude toetuseks.