Kas peenise suurus on oluline? Seksperdid ütlevad tavaliselt, et pole, kuid see ei takista kutti muretsemast, et tema peenis võib olla liiga väike. Hämmastaval kombel on teadlased kasutanud oma ressursid meeste suguelundite mõõtmiseks – selgus keskmine pikkus ja laius.