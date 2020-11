Kultuurina oleme viimase paarikümne aasta jooksul teinud suurt tööd erinevate seksimüütide purustamiseks. Enamik meist ei usu enam, et naine, kes ei saa orgasme, on vigane. Seksmänguasjad on muutunud nii tavapäraseks, et vibraatori saab osta juba apteegist, otse tampoonide ja allergiavastaste ravimite kõrvalt. Tänu 50 hallile varjundile teavad nüüdseks kõik S&M-i põhitõdesid. Ometi peetakse endiselt sellel suhteliselt valgustatud ajastul tabuks põhilisi asju – näiteks seksi väikeste peenistega.