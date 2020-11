Vangi naine hädas: nüüd juba peavad sõbrad appi tulema, et purke avada ja asju tassida

Ma pole sedasorti naine kunagi olnud, kellele mehed muul viisil kui et sõbra eesmärgil, tähelepanu pööraksid. Ma ei ole seda isegi oodanud ega lootnud, sest ma olen ise tohutult valiv ja ma ei oska sedasorti tähelepanuga midagi peale hakatagi. Mitte, et ma ülemääraselt enesekindel olen, kindlasti mitte. Või noh, mis ma nüüd luiskan, tuleb tõele au anda ja tunnistada, et enesekindlus on see üks asi, mis mul viimaste aastatega ainult tõusujoones on liikunud, kirjutab Ronja, kelle mees kannab karistust ühes Eesti vanglas.