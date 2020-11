Mõnikord võib haiguse, kõhugripi või kuuma ilma tõttu olla veekadu kehast tavapärasest suurem, mis põhjustab lastel dehüdratsiooni. Üldiselt on vedelikupuudus kõigile kahjulik, kuna see võib põhjustada kuseteede infektsiooni ja neeruprobleeme, kuid eriti ohtlik on see väikelastele, kes ei oska alati oma probleemist märku anda.