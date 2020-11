TÄHTIS TEADA ⟩ 3 toitu, mis sinu immuunsust nõrgestavad

Piisav uni, liikumine ja tervislik toitumine aitavad meie kehal haiguste vastu kaitsesüsteemi säilitada. On leitud, et näiteks mustikad, küüslauk ja päevalilleseemned aitavad immuunsust tugevdada, kuid on palju muid toiduaineid, mis süsteemi nõrgestavad.

Siia on toodud kolm toitu/jooki, mis kahjustavad immuunsust:

Maiustused

Kui sa oled suur magusasõber, kannatab tõenäoliselt kogu sinu immuunsüsteem. Teadlased on leidnud, et liigne suhkrutarbimine nõrgestab keha immuunsüsteemi, mõjutades oluliselt organismi võimet võidelda nohu ja gripiga.

Alkohol

Uuringud on näidanud, et mõõdukas alkoholi tarbimine tapab mõned antikeharakud, mis on vajalikud viirusega nakatunud rakkude hävitamiseks. Alkoholi tarbivad inimesed on vastuvõtlikumad näiteks kopsupõletikule, kuna vägijook kahjustab vere immuunrakkude aktiivsust. Liigne alkohol mürgitab kogu keha.

Kartulikrõpsud