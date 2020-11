Kas sa teadsid, et Instagramis eksisteerib konto, kuhu on koondatud pildid õnnetutest meestest, kelle teine pool on nad endaga ostlema kaasa vedanud? Kui palju need mehed kaubanduskeskuses käimist ka ei põlgaks, paistavad nad armastavat oma naisi sellest enam. 20 humoorikat jäädvustust on selle tõestuseks, pilk peale!