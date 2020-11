Pärsia lahes Hormuzi väinas asub Hormuzi saar, mis kuulub Iraanile. Saar asub Iraani mandriosast umbes 8 km kaugusel. Halduslikult kuulub see 42 ruutkilomeetri suurune saar Iraani Hormozgani provintsi

Hormuzi saar on turistide seas väga populaarne ja seda mitmete sealsete omapäraste loodusnähtuste tõttu. Saarel, sh Hormuzi randades on hulgaliselt punakat ookrit, mistõttu saare osad piirkonnad ja vesi mõnel pool saare rannikul on tugeva punaka (ja esmapilgul ehk isegi ehmatava) tooniga. Just saare ja saarelähedaste vete taoline kummaline väljanägemine on esmane, mille pärast paljud turistid Hormuzi saart külastavad. Kuna Hormuzi punast ookrit kasutatakse muuhulgas kulinaarsetel eesmärkidel ja kunstilistel eesmärkidel, on Iraani ametivõimud alustanud viimastel aastatel tegevusi Hormuzi ookri kaitseks.

Hormuzi saar FOTO: Shutterstock

Hormuzi saar on kaetud settekivimitega ja vulkaanilise materjaliga. Saare kõrgeim punkt asub merepinnast 186 m kõrgusel. Saarel esineb väga vähe sademeid. Seetõttu on nii saare mulla kui ka vee soolsus kõrge. Kuna saarel puudub mage vesi, varustatakse saart joogiveega mandrilt saarele ehitatud torustiku kaudu. Arvestama peab sedagi, et suvekuudel on saarel temperatuurid väga kõrged – enam kui 40 °C päevased maksimumtemperatuurid ei ole seal kuigi haruldased.

Geoloogiliselt on Hormuzi saar umbes 600 miljoni aastane. Sealne elustik on peale viimast veest välja tõusmist kestnud ca 50 tuhat aastat. Tänu oma geoloogilisele ajaloole on Hormuzi saare omaette vaatamiväärsuseks mereni ulatuvad värvikirevad (ja kohati vähga kummalisi kujundeid moodustavad) kaljud ja saarel leiduvad väga erineva kuju ja vormiga kivimid, samuti mägedevahelised väikesed, kuid värvikirevad orud. Saare mägisel rannikul võib leida hulgaliselt kohti, millelt avanevad imelised vaated saarele ja saare ümbrusele. Hormuzi mägises osas leidub ka mitmeid väikeseid, kuid äärmiselt omapäraseid ja huvitavald, väga värvikirevaid (soola)koopaid, mida on võimalik omal käel külastada.

Hormuzi saar FOTO: Shutterstock

Hormuzi saarel on olnud väga kirev ajalugu. Saar on kuulunud paljudele erinevatele valitsejatele, sh eurooplastest portugaallastele. Hormuzi saart on oma pikal reisil külastanud ka kuulus Itaalia rändur ja maadeuurija Marco Polo, kes jõudis saarele ca 1290 aasta paiku.

Hormuzi saar FOTO: Shutterstock

Vaatamata kirevale ajaloole ei ole kaasajal Hormuzi saarel kuigi palju huvitavat ajaloolist arhitektuuri. Üheks huvitavamaks ehitiseks võib saarel pidada Püha Jumalaema kindluse varemeid. Tegemist on portugaallaste juhtimisel 16. sajandi esimesel ja teisel aastakümnel ehitatud kaitserajatisega, mida tuntakse kohalike seas ka Portugali kindluse või Portugali lossi nime all. Kaitserajatise varemed asuvad Hormuzi saare põhjatipus kivisel nõlval. Kaitserajatist lahutab muust saarest vallikraav, mis on säilinud tänini.

Hormuzi saar FOTO: Shutterstock

Hormuzi saarele saab minna, kasutades praami, mis liigub Bandar Abbasi linna ja Hormuzi saare vahel. Hormozgani provintsi pealinnaks olev Bandar Abbas (enam kui 530 tuhat elanikku) on Hormuzi saarele lähim suurem linn. Linna sadam asub Hormuzi saare põhjaosas paiknevast sadamast peaaegu 20 km kaugusel. Praamisõit saarele kestab 45 minutit. Tavapäraselt toimub praamiühendus Bandar Abbasi linna ja Hormuzi saare vahel 5-6 korda päevas. Teine võimalus Hormuzi saarele jõudmiseks on kasutada praami, mis väljub Hormuzi saarest edela pool asuva Qeshmi saare (1491 km2, ca 150 tuhat elanikku) kirdeosast. Nimetatud ühendus toimub tavapäraselt kaks korda päevas.

Hormuzi saar FOTO: Shutterstock

Hormuzi saarel on hea ringi liikuda motorikša ehk tuk-tukiga., mida saab laenutada sadamast ja mille tunnihind on üldjuhul vähem kui 2 eurot. Motorikšaga ringi liikudes jõuab saare kõikide huviväärsustega tutvuda ca 4-5 tunniga. Teine võimalus on rentida sadamast jalgratas. Sellisel juhul tuleb kogu saarega tutvumiseks arvestada terve päev ning sel juhul mõistlik on jääda saarele ka ööbima. Viimase tarbeks võib kasutada saarel leiduvaid üksikuid hotelle või motelle, aga ka majutust mõne eraisiku kodus, mida mitmel pool saarel agaralt pakutakse ja mille kvaliteedi üle ei ole üldjuhul (eriti veel arvestades sellise ööbimise odavust) põhjust kurta.

Einestamisvõimalusi on Hormuzi saarel suhteliselt palju. Seejuures saab einestada nii saarel paikneva küla keskmes, sadamas kui ka eraldiseisvates paikades. Enamasti pakutakse lihtsaid Iraani toite, mis on aga maitselt väga huvitavad. Laiemalt tuntud on Hormuzi saarel pakutavad road, mis põhinevad riisil ja krevettidel. Joogina on huvitavad piimakokteilid, ´mis on rohkelt maitsestatud datlitega. Samas on saarel võimalus ka ise toitu valmistada, ostes selleks vajalikud komponendid mõnest saarel asuvast kauplusest.