Tahame me seda või ei, meie unenäod on paljuski meie allasurutud mõtete, hirmude ja tunnete peegliks. Seda silmas pidades otsustasid TheDozyOwl.co.uk madratsieksperdid järele uurida, millised on inimeste kõige sagedasemad suhteunenäod – ja mida need tähendada võiksid.