Alla Pugatšova tütar lajatab: ta ei tea, kuidas olla õige ema!

49-aastane laulja rääkis oma 71-aastasest emast väga karmil toonil, viidates, et emana on Pugatšova olnud hoolimatu ning lapsepõlves jäi Kristinal emaarmastusest väga palju puudu. Orbakaite andis intervjuu väljaandele TVCenter ja ütles välja, et ei pidanud heaks mõtteks Pugatšova plaani saada surrogaadi abil veel ühed lapsed. Orbakaite hinnangul ei ole Pugatšoval piisavalt vanemlikke võimeid, et lastekasvatamisega hakkama saada.