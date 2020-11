Greg ja mina olime tuttavad olnud peaaegu kümme aastat, kuid romantiline suhe tekkis alles 2016. aasta veebruaris. Alguses viis ta mind uhketele õhtusöökidele ja valas kingitustega üle. Hoolimata sisetundest, et midagi on valesti, liikus suhe kiiresti edasi.

Püüdsin kahtlust tekitavad tunded vabaks lasta, sest olime ju mitu aastat tuttavad olnud. Tahtsin uskuda, et ta oli just selline inimene nagu oli. Varsti sain teda, et ega ikka ei olnud küll...