Praegusel hetkel ei ole veel võimalik 100-protsendilise täpsusega öelda, kellest saab Ameerika Ühendriikide riigipea järgnevaks neljaks aastaks. Küll aga on teada, et demokraatlik kandidaat Joe Biden on oma elus enne lahingut Trumpiga läbi elanud mitmeid südantlõhestavaid kaotusi.