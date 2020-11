Tippkokk Silver Saa pakub Black Food Festivalil tuhaga toonitud toitu

Silver Saa tunnistab, et Black Food Festivalil osalemine annab hea võimaluse rebida end rutiinist välja. «Musta toidu tegemine paneb loovuse uues suunas tööle ning pakub põnevust, eriti sööjale,» lisas kokk. «Kui kaotame ära värvid, siis muudab see kardinaalselt meie võimekust toitu adekvaatselt hinnata ning tänu sellele võimenduvad teised meeled, mis peavad vaeva nägema, et kompenseerida puuduva tonaalsuse osas.»

Spetsiaalselt Black Food Festivali jaoks koostatud menüüsse on Saa valinud pearoaks mac and cheese veisesaba ja musta trühvliga ning magustoiduks musta õuna kreemi mandlipiima ja söestatud beseega. Viimase roa puhul küpsetatakse õunu röstitud heinte sees ning peale püreestamist värvitakse tuhaga.